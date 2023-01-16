Майами, США, 16 января, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, сообщает 16 января компания SpaceX на своей странице в Twitter.

SpaceX Приземление ускорителей ракеты Falcon Heavy

Чрез 8 минут после старта два ракетных ускорителя отделились от ракеты-носителя и в автоматическом режиме мягко приземлились на космодроме.

Пуск Falcon Heavy был отложен на сутки.

Космическая миссия USSF-67 выполняется исключительно в интересах министерства обороны США. На геостационарную орбиту высотой 35 тыс. км должен быть выведен секретный военный спутник связи CBAS-2.

Также на орбиту будет выведен аппарат LDPE-3A, предназначенный для засекреченных космических экспериментов.

Напомним, что первый полёт Falcon Heavy был совершён 6 февраля 2018. Настоящий пуск является пятым по счёту.