SpaceX успешно запустила ракету в космос
Старт ракеты-носителя Falcon Heavy прошёл в штатном режиме
Майами, США, 16 января, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, сообщает 16 января компания SpaceX на своей странице в Twitter.
Чрез 8 минут после старта два ракетных ускорителя отделились от ракеты-носителя и в автоматическом режиме мягко приземлились на космодроме.
Пуск Falcon Heavy был отложен на сутки.
Космическая миссия USSF-67 выполняется исключительно в интересах министерства обороны США. На геостационарную орбиту высотой 35 тыс. км должен быть выведен секретный военный спутник связи CBAS-2.
Также на орбиту будет выведен аппарат LDPE-3A, предназначенный для засекреченных космических экспериментов.
Напомним, что первый полёт Falcon Heavy был совершён 6 февраля 2018. Настоящий пуск является пятым по счёту.