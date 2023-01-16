Мадрид, 16 января, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Новые обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты в адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго неизвестной певицей. Об этом сообщило 16 января агентство Reuters.

Ralf Roletschek Пласидо Доминго

Уточняется, что певица, имя которой не называлось, а лицо было скрыто, появилась в телепередаче на канале La Sexta. Как пояснила женщина, она боится называть своё имя из-за возможных проблем, так как «все знают о неприкасаемости Доминго». По словам самой предполагаемой жертвы домогательств, Доминго сначала пытался её поцеловать, а в другом эпизоде певца привлекли вышитые задние карманы брюк артистки и Доминго попросил разрешения засунуть в них свои руки.

Как утверждает певица, она не сообщала об инцидентах своему руководству или властям, так как сомневалась в том, что Доминго может быть наказан. Оба случая домогательств, описанные женщиной, произошли в начале 2000-х годов.

Представители 83-летнего оперного певца отказались комментировать заявление предполагаемой жертвы домогательств.

Стоит отметить, что знаменитого оперного певца неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. В 2019-м и в 2020 годах обвинение против Доминго выдвинули около 30 женщин. Из-за разгоревшегося скандала певца лишили Европейской награды в области культуры «Телец», а также с ним разорвала контракт Метрополитен-опера. Сам Доминго отрицает свою вину в домогательствах, уголовных дел по обвинениям в неподобающем поведении в отношении певца не заводилось.