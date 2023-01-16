Токио, 16 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Япония и Индия начали недалеко от Токио первые в истории совместные военно-воздушные учения, сообщает 16 января агентство Киодо Цусин.

g4sp Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии

Учения продлятся 11 дней. Со стороны Японии в них примут участие четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15. От ВВС Индии — четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78.

Учения были согласованы министрами иностранных дел и обороны двух стран на их первой встрече по вопросам безопасности в Дели ещё в ноябре 2019 года. Но они были отложены из-за пандемии коронавируса.

По данным японского оборонного ведомства, Индия является пятой страной, с которой Япония провела такие двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии.

Сухопутные и морские силы самообороны Японии уже провели совместные учения со своими индийскими коллегами.

Япония и Индия являются частью четырёхсторонней структуры безопасности, известной как Quad, в которой также участвуют США и Австралия. Quad рассматривается как противовес Китаю, поскольку Пекин стремится увеличить свое военное и экономическое влияние в регионе.

Напомним, что Четырёхсторонний диалог по безопасности, или QUAD, был организационно оформлен в 2007 году.