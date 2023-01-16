Сеул, 16 января, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль за последнее время утратил популярность у граждан, сообщает информационное агентство Рёнхап.

president.go.kr Юн Сок Ёль

Так при последнем опросе населения выяснилось, что лишь 39,3% положительно оценили деятельность президента, что на 1,6 процентного пункта меньше, чем на предыдущей неделе.

Неодобрение же деятельности главы государства составило 58,4%, что на 2,5 процентного пункта больше, чем за тот же период.

Падение рейтинга Юн Сок Ёля связано с серией его «ястребиных замечаний» о Северной Корее и с достаточно грубым увольнением со всех постов соратницы президента по правящей партии На Гён Вон.

Увольнение На Гён Вон было воспринято общественностью, как выражение явного недовольства Юн Сок Ёля тем, что его соратница может баллотироваться на пост лидера правящей партии.

Тот же опрос показал, что рейтинг правящей партии «Сила народа» оказался на 5% ниже, чем у основной оппозиционной Демократической партии.

Напомним, что правый политик Юн Сок Ёль стал президентом страны в мае 2022 года.