Донецк, 16 января, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Киевские боевики планируют полностью уничтожить город Артёмовск (Бахмут) в ДНР в случае ухода из него. Об этом 16 января рассказал житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Как пояснил мужчина, информацию о планах ВСУ он получил от своей родственницы, работавшей в больнице Артёмовска. Женщина случайно услышала разговоры киевских боевиков, касающиеся судьбы города.

«У меня тётка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: «Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать». То есть у них уже был приказ», — рассказал житель села Опытное.

Город Артёмовск находится примерно в десяти километрах от Соледара, который уже взят под контроль российскими войсками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил взятие Артёмовска в оперативное окружение.