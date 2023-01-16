В канцелярию премьер-министра Израиля прислали подозрительный конверт
Jerusalem Post: в канцелярию премьер-министра Израиля Нетаньяху прислали подозрительный конверт
Тель-Авив, Израиль, 16 января, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Подозрительный конверт со следами маслянистого вещества был прислан в канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, 15 января сообщила газета The Jerusalem Post.
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Израиль
Пятна на посылке вызвали опасения у сотрудников офиса. В канцелярию вызывали саперов, которые проверили конверт и забрали его для дальнейшего изучения.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в посольство России в Латвии доставили посылку, в которой находилось неизвестное вещество. Дипмиссия обратилась в полицию и пожарно-спасательную службу. Посылку отправили в исследовательскую лабораторию.