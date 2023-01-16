Токио, 16 января, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Для исправления ситуации с некачественным хранением радиоактивных отходов на Токайском заводе по переработке отработавшего ядерного топлива потребуется 36,1 млрд иен ($280 млн), сообщает 15 января японское агентство Киодо Цусин.

Nicolas Raymond Радиационная опасность

Около 800 контейнеров с трансурановыми радиоактивными отходами с 1977-го по 1991 год были сброшены в бассейн для хранения на Токайском заводе. Они излучают очень высокий уровень радиации. Отходы представляют из себя куски труб с металлической оболочкой, в которых находится отработавшее ядерное топливо, образовавшееся в процессе переработки.

Каждый из 794 контейнеров имеет диаметр около 80 см, высоту 90 см и вес около 1 тонны. В хранилище многие из них лежат на боку или вовсе перевернулись в бассейне. Форма некоторых из них в результате падения изменилась.

Возведение нового хранилища для контейнеров на глубине 300 метров обойдётся в 19,1 млрд иен ($147 млн), а для строительства нового здания и размещения специального кранового оборудования — ещё 17 млрд иен ($133 млн).

Токайский завод, расположенный на севере-востоке от Токио, был первым в стране предприятием, на котором перерабатывалось отработавшее урановое и плутониевое топливо, извлечённое из ядерных реакторов. С 1977-го по 2007 год было переработано около 1140 тонн топлива. В 1990-е годы обнаружилось, что многие контейнеры хранятся неправильно.

Хотя правительство неоднократно заявляло, что хранилище абсолютно устойчиво к землетрясениям и цунами, в 2014 году было принято решение о демонтаже завода. Ожидается, что оно займет около 70 лет и обойдется в триллион иен ($7,7 млрд).