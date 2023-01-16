Берлин, 16 января, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Проблемы с поиском подходящей кандидатуры на пост министра обороны среди женщин возникли у канцлера Германии Олафа Шольца после отставки Кристины Ламбрехт. Об этом 15 января сообщает Bild.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Как уточняется в публикации, у Шольца возникают проблемы с женщинами, как только дело касается назначения на должность. В сложную ситуацию канцлер ФРГ попал из-за своего обещания, которое он дал после того, как занял пост главы бундестага. Тогда Шольц дал слово, что как минимум половина кабинета министров будет состоять из женщин. Теперь канцлер попал в сложную ситуацию из-за того, что ориентируется на пол кандидата на пост главы военного ведомства.

В свою очередь вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий, комментируя ситуацию, указал, что федеральный канцлер должен назначать глав министерства обороны, играющего важнейшую роль в безопасности Германии, исключительно с точки зрения компетентности кандидата, а не его половой принадлежности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в минобороны Германии назвали «слухами» информацию о возможной отставке главы военного ведомства Кристины Ламбрехт.