Салехард, 16 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В арбитраж Ямало-Ненецкого автономного округа поступило банкротное заявление, ответчиком в котором выступает филиал ОАО «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань» (Zpec) — китайской корпорации со штаб-квартирой в районе Линган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли. Претензии кредитора судом пока к производству не приняты и дата первого заседания по рассмотрению обоснованности ещё не назначена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление было подано компанией «Инвестгеосервис-Авто», которая заявила о долгах в размере 65 242 551,47 рубля. Помимо этого, в арбитраже имеется не до конца рассмотренный иск о взыскании ещё 683 тыс. рублей.

В качестве арбитражного управляющего предложен участник союза арбитражных управляющих «Созидание».

Напомним, в сентябре 2022 года суд частично удовлетворил финансовые претензии ООО «Инвестгеосервис-Авто» и взыскал с филиала Zpec 65,2 млн рублей долга по договору на выполнение работ по строительству подъездной автодороги к площадке скважины № 608 П Тарасовского месторождения от 18 октября 2021 года.

На сайте головной компании уточняется, что она создана в 2003 году и с 2011 года реализует стратегию выхода на международный рынок. Корпорация занимается разведкой, разработкой месторождений нефти и природного газа, а также предоставляет услуги нефтегазового инжиниринга. С 2017 года корпорация зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже. Компания работает в более чем 20 странах мира, включая Россию и Украину.