Вашингтон, 16 января, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Вероятность рецессии в США в 2023 году составит 61% в рамках усредненной оценки ряда американских экономистов, которые были опрошены газетой The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

В исследовании принял участие 71 эксперт. Опрос проводился с 6 по 10 января. Экономисты Deutsche Bank Бретт Райан и Мэтью Луццетти считают, что рост процентных ставок в стране продолжится, несмотря на снижение темпов инфляции, а это в свою очередь будет провоцировать экономический спад в США.

Три четверти опрошенных выразили мнение, что Федеральная резервная система (ФРС) в 2023 году не сможет добиться «мягкой посадки». Речь идет о подходе, заключающемся в том, что власти должны добиваться такого уровня инфляции и безработицы, который бы позволял избегать рецессии.

По мнению экономистов, ВВП США в первом квартале повысится на 0,1%, а во втором сократится на 0,4%. В третьем квартале 2023 года в стране не будет ни роста, ни падения этого показателя, а в четвертом он вырастет на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенным Штатам угрожает дефолт, который может произойти в июне 2023 года, если Конгресс не повысит лимит госдолга.