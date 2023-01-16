Киев, 16 января, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит в двух областях Украины. Об этом 16 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения о воздушных тревогах минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, воздушную тревогу объявили в оккупированных режимом Киева территориях ДНР и Запорожской области.

Уточняется, что к настоящему моменту режим воздушной тревоги отменён во всех регионах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины.