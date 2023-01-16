Киев, 16 января, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине стали настоящей лабораторией для испытания эффективности западного оружия, сообщает 15 января CNN.

U.S. Marine Американская гаубица M777

США и их союзникам предоставлена редкая возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании и какие боеприпасы обе стороны используют в боях. Оперативные офицеры США и другие военные чиновники также отслеживали, насколько успешно Россия применяла для уничтожения украинской энергосистемы предоставленные Ираном дешёвые одноразовые беспилотники.

«Украина — абсолютная оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оружия и оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном мире», — заявил один из источников телеканала.

Для американских военных СВО стала невероятным источником данных о полезности их собственных систем. Так, результаты использования американских ракет HIMARS военные США будут изучать в течение многих лет.

Также получена важная информация относительно уязвимых мест широко применяемых ВСУ американских гаубиц M777.

«Когда дело доходит до извлечённых уроков, то об этом можно написать целую книгу», — сказал конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс, член комитета палаты представителей США по разведке.

Напомним, что США уже поставили оружия киевскому режиму на десятки миллиардов долларов.