Севастополь, 16 января, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на российский город Севастополь была предотвращена благодаря системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 16 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА», — уточнил Развожаев.

Также губернатор указал, что все службы работают в штатном режиме.

Напомним, Севастополь является главной базой Черноморского флота. Киевские боевики за последние месяцы неоднократно предпринимали попытки атаковать город с помощью беспилотников. Все атаки были вовремя предотвращены, а БПЛА уничтожены системами ПВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силы ПВО ночью 7 января сбили беспилотник киевских боевиков.