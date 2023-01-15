Трентон, США, 16 января, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Пятеро американских пожарных получили ранения при взрыве дома в США, сообщает 15 января телеканал Fox News.

Цитата из кф Огненный вихрь. Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Инцидент произошёл поздно ночью в небольшом городе Помптон-Лейк на севере штата Нью-Джерси.

Пожарная команда прибыла к одному из городских домов после того, как получила сообщение об исходящем из него густом дыме. Пожарные вошли в дом и стали искать источник возгорания с помощью тепловизора.

Внезапно произошёл сильный взрыв и весь дом оказался объят пламенем. Пожарным удалось выбежать наружу, вытащив с собой и жителя дома. Но пятеро пожарных получили при взрыве травмы. Двое из них с сильными ожогами были доставлены в местную больницу.