Тбилиси, 16 января, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен рядом с матерью на Верийском кладбище в Тбилиси. Об этом 15 января сообщил продюсер артиста Рати Абзианидзе.

Okras Вахтанг Кикабидзе

Как уточнил продюсер Кикабидзе, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Артист будет похоронен рядом со своей матерью — таково было его желание при жизни.

Также Абзианидзе уточнил, что гражданская панихида состоится 17 и 18 января в церкви Кашвети, затем гроб с телом Кикабидзе доставят в здание Тбилисского концертного зала, откуда певца и актёра проводят в последний путь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти актёра, певца, сценариста, кинорежиссёра и автора песен Вахтанга Кикабидзе. Он ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Соболезнования родным и близким артиста выразили лидер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие известные политики.