Донецк, 16 января, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Модернизированные самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО, заявило 15 января в своём тг-канале Министерство обороны России.

Mil.ru Самолет А-50У

Эти самолёты осуществляют разведку и боевое управление авиацией в зоне спецоперации. Именно благодаря им были обнаружены большинство из уничтоженных украинских истребителей.

А-50У видит самолёты, наземные и морские цели на дистанции более 300 км. Он может обнаружить пуск ракеты противника с расстояния в 800 км. Самолёт может осуществлять наблюдение одновременно за тремя сотнями объектов.

А-50У обладает мощной РЛС с излучением, направленным в разные стороны. Благодаря такому излучению и постоянному вращению радар не имеет «мёртвых зон» и способен обнаруживать самые современные самолеты противника, в том числе и пятого поколения.

Напомним, что самолёт А-50, созданный на базе Ил-76, был принят на вооружение в 1989 году. Его модернизированный вариант А-50У был разработан в 2011 году.