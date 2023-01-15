Москва, 16 января, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Видеозапись с реакцией главы киевского режима Владимира Зеленского на призыв президента России Владимира Путина к миру опубликовал журналист Павел Зарубин 15 января в своём телеграм-канале.

Цитата из видео. Россия 1. Франция. 2019 Реакция Зеленского на Минские мирные соглашения

Зарубин прокомментировал сообщение о введении санкции в отношении него Зеленским. Отметив, что у него есть «личное воспоминание» про украинского лидера, журналист опубликовал видеозапись, которая, по его словам, была сделана им лично на мобильный телефон в 2019 году в Париже. Видео было опубликовано телеканалом «Россия 1».

На видеозаписи Зеленский слушает речь российского лидера Путина о Минских соглашениях и ведёт себя довольно странно. Зеленский кривится, усмехается и гримасничает.

«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введёт реальные и очень жёсткие санкции против того, кто привёл страну к катастрофе», — добавил журналист Зарубин в своём комментарии к видеозаписи.

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Напомним, в 2019 году в Париже состоялась встреча лидеров четырёх стран в «нормандском формате». На встрече присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также российский лидер Путин и глава киевского режима Зеленский. Встреча была посвящена Минским соглашениям, которые Зеленский пытался отменить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советский и российский режиссёр Андрей Кончаловский прокомментировал введение санкций против него главой киевского режима Зеленским.