Вашингтон, 16 января, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Национальная образовательная ассоциация (NEA), профсоюз американских педагогов объявила о начале проведения «Смешанного учебного курса по расовым травмам», сообщает 1 января телеканал Fox News.

publicdomainpictures.net Американский флаг

Курс будет исследовать расовую травму, ее причины и последствия, а также предлагать основанные на исследованиях инструменты для ее решения, заявила NEA.

«Наши учащиеся несут в себе накопление унаследованных расовых травм, таких как скрытая предвзятость или расизм, и это может повлиять на способность молодых людей учиться, принимать ответственные решения или поддерживать здоровые отношения. Необходимо признать последствия расовой травмы, чтобы восстановить справедливость и благополучие», — говорится в заявлении NEA.

Напомним, что NEA имеет долгую историю участия в решении расовых проблем. Организация проводит ежегодную «Конференцию по расовой и социальной справедливости». Кроме того, NEA активно работает с движением «Black Lives Matter», проводя совместные митинги и мероприятия в кампусах учебных заведений. NEA делает большие пожертвования политическим организациям и их кандидатам, причём основная часть средств поступает Демократической партии США.