Москва, 16 января, 2023, 02:05 — ИА Регнум. С 16 по 31 января 2023 года в России пройдёт Неделя памяти жертв Холокоста, сообщает Российский еврейский конгресс.

Заключённые Освенцима после освобождения. 1945

Цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдёт в Москве и российских регионах в девятый раз.

Организатором мероприятий является Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра «Холокост».

Официальное открытие Недели памяти состоится 22 января в Москве, в Центральном доме актёра с показа спектакля «Кабаре Терезин», в ноябре 2022 года получившего национальную премию «Музыкальное сердце театра». В основе постановки, широко известной за рубежом, музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942–1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были известные еврейские артисты и звёзды эстрады.

Главным событием «Недели памяти» станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», который состоится 26 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

27 января в Московской городской думе откроется историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».

Центральным кинособытием Недели станет показ и обсуждение 25 января в Доме народов России анимационного документального фильма «263 ночи».

Напомним, что Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, так как в этот день в 1945 году Красная армией освободила лагерь смерти Освенцим (Аушвиц).