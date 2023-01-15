Москва, 16 января, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссер Андрей Кончаловский испытывает чувство сожаления по поводу ситуации, которая сложилась на украинской территории. Так он прокомментировал санкции, введенные против него киевским режимом.

Kremlin.ru Андрей Кончаловский

«У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил: я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться», — сказал режиссер, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем Кончаловский считает, что «прозрение» на украинской территории обязательно наступит. Он добавил, что народам России и Украины «суждено быть вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Андрей Кончаловский заявил, что эпоха гегемонии США завершается. 15 января Владимир Зеленский ввел санкции в отношении почти двух сотен российских деятелей, в числе которых оказался и Андрей Кончаловский.