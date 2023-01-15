Одесса, Украина, 16 января, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Только треть общественного городского электротранспорта выйдет на маршруты в первый рабочий день на предстоящей неделе в Одессе. Об этом 15 января сообщил городской совет в своём телеграм-канале.

Наталья Диева Общественный транспорт

Уточняется, что утром 16 января на маршруты выйдет 30% от движимого состава городского общественного электротранспорта. Такое ограничение введено в связи с новыми лимитами на потребление электроэнергии.

При этом накануне городской совет Одессы вообще приостановил работу электротранспорта в городе в связи с превышением лимита потребления электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении в Одессе объекта критической инфраструктуры.