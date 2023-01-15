Мелитополь, 16 января, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Благодаря самоотверженным действиям матроса Алексея Курмазова было отражена контратака украинских боевиков и спасены жизни российских военных, сообщает 15 января тг-канал Министерства обороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские моряки

В бою за населённый пункт штурмовая группа российских военнослужащих подверглась обстрелу с замаскированных позиций. Однако наши военные быстро сориентировались в сложной обстановке, подавили огневую точку противника и продолжили продвижение вперёд.

Но противник, используя артиллерию, попытался перейти в контратаку. Тогда матрос Курмазов огнём прикрыл выход штурмовой группы из-под обстрела. В ходе ожесточённого боя двое наших бойцов, включая командира группы, были ранены. Алексей под огнём противника вынес их из опасной зоны, а затем заставил атакующих боевиков отступить. Потом Курмазов эвакуировал раненых к медикам, после чего вернулся на передовую и продолжил бой.