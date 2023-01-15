Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Уход ВСУ из города Соледара в Донецкой Народной Республике подтвердил украинский военнослужащий. Об этом 15 января пишет интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Как рассказал командир ВСУ с позывным «Мадьяр», российские войска заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которая раньше находилась под контролем киевских боевиков. Это был последний район в городе, который удерживали ВСУ.

Кроме того, украинский военный уточнил, что фронт сейчас находится за пределами территории Соледара.

Стоит отметить, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает утверждать, что бои за город Соледар якобы ещё идут, и отрицает информацию о переходе города под контроль российских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военнослужащие при зачистке Соледара находят киевских боевиков, которые пытаются скрыться в технических помещениях.