Киншаса, 16 января, 2023, 00:56 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва в протестантской церкви, устроенного боевиками на северо-востоке Демократической Республики Конго, 15 января сообщило агентство Reuters.

(сс) Will Russell Взрыв

Теракт произошел в городе Касинди. В результате взрыва пострадали еще 15 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Сомали произошли два взрыва. Они прогремели одновременно в разных населенных пунктах провинции Хиран. Взрывные устройства были заложены в автомобили.

В результате нападений погибли 15 человек.