Москва, 16 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Юго-Восток (Донбасс) спас Украину от экономического краха, к которому она вполне могла прийти после получения независимости. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель запрещённой на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), Виктор Медведчук в интервью, опубликованном 16 января изданием «Известия».

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

Как отметил Медведчук, получившая независимость Украина волне могла прийти к экономическому краху, если бы не Юго-Восток, где сейчас продолжаются ожесточённые бои. Киеву удалось встроиться в международное распределение труда именно благодаря Юго-Востоку с его развитой индустрией и огромными производственными мощностями.

Медведчук подчеркнул, что в 90-х годах независимость Украины, как политическую, так и экономическую, спас русскоязычный Юго-Восток. При этом политик указал, что об этом факте «не принято говорить» на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России не собирались присоединять бывшие советские республики.