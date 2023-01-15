Одесса, Украина, 16 января, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Три судна с продовольствием на борту вышли из украинских портов, сообщает 15 января Совместный координационный центр в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В рамках «Черноморской зерновой инициативы» корабли перевозят в общей сложности 55 619 тонн зерна и иного продовольствия.

Одно из судов, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, взяло на борт 15 869 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи Афганистану.

Ещё один корабль с 27,5 тыс. тонн кукурузы направляется в Ливию, а другой, с 12 250 тоннами подсолнечного масла — в Турцию.

Два сухогруза, прошедшие по морскому гуманитарному коридору, движутся в порты Украины.

По данным Совместного координационного центра, всего из трёх украинских портов было экспортировано 17 436 486 тонн продовольствия. Было разрешено движение 1296 кораблей — 644 на прибытие в украинские порты и 652 — на выход из них.

Напомним, соглашение о вывозе агропродукции из украинских черноморских портов в июле 2022 года было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН.