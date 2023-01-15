Амстердам, 16 января, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Больше военной помощи и больше оружия призвал дать Киеву глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 15 января в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Глава нидерландского МИД рассказал о своём разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой о потребностях Киева. Хукстра отметил, что ещё раз убедился в том, что Украине «нужно больше военной поддержки и больше оружия».

Хустра указал, что Нидерланды будут со своей стороны делать всё, чтобы предоставить Украине помощь «для удержания позиций на поле боя».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, руководство Нидерландов готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить.

В свою очередь президент США Джозеф Байден запланировал встречу с Марком Рютте для обсуждения военной помощи Украине.