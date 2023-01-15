Загреб, 15 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Украина стала инструментом США и стран НАТО в борьбе с Россией, 15 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает газета Istra24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

По его словам, Вашингтон и его союзники ведут с Россией «прокси-войну». Президент признался, что не видит четких целей во введении антироссийских санкций.

Кроме того, Миланович отметил, что ограничения не могут воздействовать на руководство России так же, как они не смогли повлиять в свое время на власти Сербии. Он напомнил, что США прибегают к санкциям регулярно.

Глава республики задался вопросом, а не превращает ли такая санкционная политика в слуг Вашингтона Хорватию и другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал силы, которые в экономическом вопросе выигрывают и проигрывают от конфликта на украинской территории.

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