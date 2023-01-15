Киев, 16 января, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Украине необходимо новое политическое движение, которое сможет спасти страну от катастрофы, заявил 16 января оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью, опубликованном «Известиями».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Медведчук отметил, что Запад не желает слышать точку зрения «Другой Украины», не согласной с политикой нынешних киевских властей. Однако, по мнению политика, такая точка зрения важна и необходима, иначе кошмар, продолжающийся в стране, никогда не закончится.

«Необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», — сказал Медведчук.

Как считает политик, мир должен услышать позицию именно таких людей, как бы Запад ни пытался устанавливать и продвигать свою «исключительную монополию» на правду.

По мнению Медведчука, ситуация на Украине является катастрофически сложной и опасной, но с тем, что каждый день говорит глава киевского режима Владимир Зеленский, она не имеет ничего общего.