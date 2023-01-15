Москва, 15 января, 2023, 23:48 — ИА Регнум. После ввода санкции против телеведущей Ангелины Вовк глава киевского режима Владимир Зеленский может не остановиться на достигнутом и запретить и её «соведущих» по детской передаче «Спокойной ночи, малыши» — кукол Хрюшу и Степашку. Так прокомментировала 15 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале новые санкции Киева против российских деятелей культуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат с иронией отметила, что уже ждёт, когда Зеленский объявит санкции против кукольных персонажей — Хрюши и Степашки. Ведь, по словам Захаровой, если уже и ведущая детской передачи представляет угрозу национальной безопасности Украины, то две куклы-«подельника» Ангелины Вовк и подавно должны попасть под запрет.

«Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесёт», — добавила российский дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 человек. В санкционный список попали такие деятели культуры, как режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, музыкальный критик Сергей Соседов, а также военный журналист Семен Пегов, писатель и блогер Дмитрий Пучков и другие российские деятели культуры и журналисты.