Киев, 15 января, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Огромный дефицит генерации электроэнергии наблюдается в энергетической системе киевского режима, сообщил 16 января в социальных сетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

По его словам, некоторые тепловые электростанции не функционируют из-за серьезных повреждений, и трудно оценить, когда их работу удастся восстановить. Коваленко отметил, что ситуация настолько тяжелая, что компания «Укрэнерго» серьезно ограничила потребление электроэнергии во всех украинских регионах, включая Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Позен написал, что ракетные удары по объектам энергетики Украины продемонстрировали свою эффективность.

14 января пресс-служба правительства киевского режима объявила о том, что США обещали оказать Киеву помощь в восстановлении и развитии украинского энергетического сектора.