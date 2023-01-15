Москва, 16 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Украинские президенты приходят к власти под лозунгами мира, но затем стремительно превращаются в сторонников войны, заявил председатель политсовета запрещённой на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), Виктор Медведчук 16 января в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Медведчук указал на то, что на Украине и во время первого, и во время второго Майданов как среди политиков, так и среди электората были сильны центристские и ненационалистические настроения.

«Украина очень долго не хотела быть Анти-Россией», — отметил Медведчук.

Поэтому свергнувший в результате переворота Виктора Януковича Виктор Ющенко из-за своей антироссийской политики быстро утратил доверие украинского народа.

После второго Майдана, по мнению Медведчука, в украинской политике наблюдается весьма интересная тенденция. Оба пришедших к власти президента — Пётр Порошенко и Владимир Зеленский — перед своим избранием обещают своему народу скорейшее достижение мира. Именно поэтому их и избирает население Украины. Будь у них другая предвыборная риторика, как считает Медведчук, они никогда не стали бы президентами.

Однако пришедшие затем к власти украинские политики цинично обманывают своих избирателей и превращаются в ярых сторонников войны.