Москва, 16 января, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Российские власти не стремились включать в состав России бывшие советские республики после распада Советского Союза, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук в интервью газете «Известия», опубликованном 16 января.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«Экономическая интеграция с Западом в 90-е годы для России стоит на первом месте, в ней Москва видит залог своего успеха как современного государства. При этом особого желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство не испытывает», — сказал он.

Медведчук подчеркнул, что большая часть республик СССР существовала благодаря дотациям от центральных властей. Экс-депутат отметил, что от этого «экономического бремени» Москва постаралась избавиться.

Политик также указал на то, что с распадом СССР власти России начали связывать «большие надежды» с Евросоюзом. По словам Медведчука, РФ, как и другие страны постсоветского пространства, считала, что в будущем станет равноправным членом ЕС, и полагалась на доктрину «Европа от Лиссабона до Владивостока».

Он добавил, что в соответствии с такими стремлениями власти России одобряли не только объединение ФРГ и ГДР, но и принятие в Евросоюз бывших союзников по СССР, а также бывших советских республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Владимир Зеленский объявил о том, что лишил украинского гражданства Виктора Медведчука. Такую же меру он применил и к оппозиционным политикам Тарасу Козаку, Ренату Кузьмину и Андрею Деркачу.