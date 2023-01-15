Москва, 16 января, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Запад считает себя победителем в холодной войне, поэтому считает Украину территорией своего влияния, а любые попытки России повлиять на украинскую политику — безосновательными. Такое заявление сделал председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине, Виктор Медведчук в интервью, опубликованном 16 января изданием «Известия».

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

Как пояснил Медведчук, Запад однозначно считает Россию проигравшей стороной в холодной войне. Исходя из этого постулата США и НАТО воспринимают Украину и страны бывшего соцлагеря как свою законную добычу, которая должна перейти под контроль Запада.

По этой причине все попытки России оказать хоть какое-то влияние на украинскую политику и защита Москвой своих интересов в этом регионе воспринимаются как «покушение» на интересы США и НАТО.

«Нам больше не нужно смотреть на мир через призму отношений между Востоком и Западом. Холодная война закончилась», — эти слова Маргарет Тэтчер процитировал Медведчук, пояснив, что для Запада не важна позиция России. С точки зрения западных стран, по словам Медведчука, «есть один вектор, один хозяин мира, один победитель».

Как пояснил Медведчук, есть Евросоюз, который строил новую экономическую реальность, а есть НАТО, созданное в первую очередь для противостояния с СССР. Идеология НАТО — это доминирующая роль США в Европе.

«И как должна к этому относиться Россия? Ведь она честно закончила холодную войну, а вот США, НАТО, похоже, нет. Получается, что приготовленное ей объединение с Западом идет не на равных условиях, а на условиях экономического и политического поглощения», — отмечает Медведчук.

Именно поэтому Россия требует прекратить продвижение НАТО к своим границам и пересмотреть позиции и договорённости. Однако НАТО, инициировав конфликт, похоронило не только надежды на интеграцию России в Европу, но и «поставила крест» на расширении и развитии Европы. Соответственно, Медведчук делает вывод, что из двух подходов — российского и западного — второй явно победил первый.