Москва, 16 января, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Нынешняя мировая политика вернулась к прежнему состоянию холодной войны, заявил 15 января украинский оппозиционный политик, председатель политсовета запрещённой на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), Виктор Медведчук в интервью «Известиям».

kremlin.ru Виктор Медведчук

По его мнению, холодная война закончилась политическим решением построить новый мир, где больше не будет места войнам. Однако такой мир построен не был и современная мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку.

Как считает Медведчук, осталось только два выхода: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон.

Однако для этого, по словам политика, необходимо политическое признание наличия интересов России и их учитывание в строительстве новой разрядки.

«И главное — играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана и не пытаться заработать на чужой крови. Но если мировая политическая система не способна к элементарной порядочности, ослеплена гордыней и своими меркантильными интересами, то нас ждут еще более трудные времена», — подчеркнул политик.

По прогнозу политика, украинский конфликт или будет расти дальше, перекидываясь на Европу и другие страны, или будет локализован и разрешён.

Но Медведчук особо отметил, что достичь разрешения конфликта невозможно, так как в Киеве при поддержке Запада безраздельно властвует нагнетающая истерию партия войны. И этой партии войны никакой мир не нужен, а нужно лишь больше оружия и денег на войну. В США же и Европе, как считает политик, киевских милитаристов встречают овациями и никогда не задают им неудобных вопросов и не выражают сомнений в их искренности и правдивости.