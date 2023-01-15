Аахен, Германия, 15 января, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек были задержаны, более 70 сотрудников полиции и силовиков получили травмы при расчистке деревни Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, где шли протесты против добычи угля. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Аахена, рядом с которым расположена деревня.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

На сегодняшний день из Лютцерата выселено более 300 человек, как минимум два человека из числа экоактивистов остаются в подземном тоннеле. Всех остальных протестующих силовикам удалось вывести за пределы деревни.

Уточняется, что в ходе протестных акций пострадали 70 сотрудников полиции, а девять протестующих были госпитализированы. При этом медики указали, что серьёзных травм никто не получил. Кроме того, с начала расчистки деревни были задержаны 12 человек, возбуждено 154 дела.

Напомним, расчистку немецкой деревни Лютцерат сотрудники правоохранительных органов начали утром 15 января. В деревне планируется возобновить добычу угля, и по этой причине жителям было предписано покинуть деревню до конца января.

В ситуацию вмешались экоактивисты, включая Грету Тунберг, они поселились в домах уже переехавших жителей Лютцерата и начали протестовать против добычи угля. В деревне на вечер субботы собрались, по данным полиции, 8–10 тысяч человек. Сами экоактивисты заявили об участии в акции 35 тыс. человек.