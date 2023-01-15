Москва, 15 января, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Запад не стремится к прекращению конфликта на Украине, заявил 15 января в своём тг-канале глава комитета Госдумы по международным делам (фракция ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Слуцкий прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что после завершения конфликта на Украине Запад не намерен нормализовать отношения с Россией.

«Как раньше не будет», — заявил Столтенберг.

По мнению Слуцкого, Столтенберг откровенно назвал нынешние цели коллективного Запада. Его целью не является урегулирование и прекращение конфликта. Потому что достижением мира нельзя достичь задачи ослабления России.

«Но нельзя не признать — как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!» — заявил Слуцкий.

Депутат назвал «мышеловкой с бесплатным сыром или печеньками» призрачную поддержку и мнимую благосклонность Запада.

Он считает проводимую сейчас НАТО политику «ломками несостоявшегося гегемона».

Напомним, что Столтенберг сделал заявление о невозможности нормализации отношений с Россией 15 января в интервью немецкой газете Handelsblatt.