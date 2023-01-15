Москва, 15 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России будут проверять сообщение омбудсмена Татьяны Москальковой о пытках российских пленных в украинском плену. Об этом 15 января сообщает пресс-служба СК.

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Татьяна Москалькова

«При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных, и их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее к Москальковой обратились родственники военнопленных. Они показали присланные с Украины видео, на которых издевались над пленными и грозились убить их.