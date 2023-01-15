Минск, 15 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 января направил в адрес родных и близких Вахтанга Кикабидзе соболезнования в связи со смертью советского и грузинского актёра и певца. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Цитата из к/ф «Дед 005». 2013 Россия Вахтанг Кикабидзе

«В Беларуси помнят его как талантливого певца, актёра и режиссёра советского периода», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что поклонники Кикабидзе помнят созданные им художественные образы.

Напомним, Кикабидзе признался, что был рад распаду Советского Союза. Впоследствии он выступал с антисоветских и антироссийских позиций. До конца своей жизни актёр поддерживал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и стал депутатом парламента страны от его партии «Единое национальное движение», которая пытается проводить русофобскую политику.