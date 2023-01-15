Турция, 15 января, 2023, 21:30 — ИА Регнум. В то время как многие страны Запада вводили против России санкции, у президента Турции Тайипа Эрдогана сохранились отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер рассказал в ходе встречи с молодежью в городе Мугле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — заявил Эрдоган.

Он напомнил о предложении Путина бесплатно отдать зерно нуждающимся странам, на что сам Эрдоган заявил, что готов превратить зерно в муку и отдать бедным государствам.

Напомним, 22 июля 2022 года был подписан документ о так называемой зерновой сделке. В нем были определены условия поставки украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров турецкого и российского лидеров они неоднократно подчеркивали важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки».