Тбилиси, 15 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили скорбит в связи со смертью актёра и поэта Вахтанга Кикабидзе. Об этом политик 15 января написал несколько слов в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук Михаил Саакашвили и Вахтанг Кикабидзе

«Скорблю по моему лучшему другу», — заявил Саакашвили.

Он также опубликовал фотографию, как награждает Кикабидзе высшей грузинской общественной наградой — орденом Святого Георгия.

Стоит отметить, что Саакашвили наградил Кикабидзе орденом в июле 2008 года. Политик сказал, что таким образом поощрил критику, которую певец высказывал в адрес российских властей. После того как Москва отбила нападение Грузии на Южную Осетию, Кикабидзе отказался даже посещать Россию и стал поддерживать русофобскую политику.