Аддис-Абеба, 15 января, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Гражданская война в Эфиопии, длившаяся в течение двух лет, стала одним из наиболее кровавых конфликтов, так как в ней погибли 600 тыс. человек. Об этом заявил журналистам посредник Африканского союза (АС) по Эфиопии, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, сообщает 15 января Financial Times.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

«Число убитых составило около 600 000 человек», — сказал представитель Африканского союза.

Профессор Гентского бельгийского университета Тим Ванден Бемпт, состоящий в исследовательской группе по расследованию убийств мирных жителей в эфиопском штате Тыграй, считает, что Обасанджо может быть прав в своих оценках. Сам Бемпт считает более правдоподобными данные, что во время войны погибли от 300 тыс. до 400 тыс., выключая жертв голода и отсутствия медицинской помощи.

Уполномоченный по правам человека в Эфиопии Дэниел Букеле призвал не преувеличивать данные о погибших. Он отметил, что подсчёт жертв затруднён. По мнению Букеле, в конфликте погибли от 80 тыс. до 100 тыс. человек.

Напомним, в ноябре 2020 в Тыграе вспыхнуло восстание, повстанцы атаковали правительственные базы Эфиопии и стали окружать столицу страны. Боевые действия затянулись. В ноябре 2022 года стороны договорились о прекращении боёв и о начале действий по восстановлению порядка.