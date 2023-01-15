В Техасе несколько человек погибли и один ранен во время стрельбы в клубе
Хьюстон, США, 15 января, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 15 января у ночного клуба в американском городе Хьюстоне, штат Техас. Неизвестные открыли огонь из автомобиля по посетителям заведения. В результате вооруженного нападения погиб человек, ещё четверо получили ранения, сообщил телеканал ABC News.
По данным телеканала, всего было произведено около 50 выстрелов по людям, стоявшим на парковке у ночного клуба. В настоящее время информации о задержании подозреваемых в совершенном вооруженном нападении пока нет.
Напомним, в одном из боулинг-клубов в Хьюстоне 1 ноября 2022 года был убит рэпер Takeoff. По предварительным данным, в клубе возник конфликт в ходе игры в кости и один из посетителей открыл стрельбу. При этом рэпер, который не принимал участия в игре, а просто оказался поблизости, был ранен и скончался.