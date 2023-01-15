Сергиев Посад, Московская область, 15 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и большегруза в Подмосковье. В числе пострадавших водитель автобуса «Лиаз» и два пассажира, сообщили 15 января в пресс-службе областного управления МВД.

(сс) Petr Magera Фура

По данным ведомства, авария произошла вечером 15 января на 107-м километре автодороги А-108 «МБК» в городе Сергиев Посад. Водитель рейсового автобуса врезался в грузовик Scania. Отмечается, что в момент ДТП фура стояла на обочине.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 14 января в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Кемеровской области погибли пять человек.