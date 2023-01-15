Баку, 15 января, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 января направил письмо с соболезнованиями родным актёра и певца Вахтанга Кикабидзе в связи с его смертью. Текст документа обнародовала пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией», — говорится в документе.

В письме также отмечается, что Кикабидзе символизировал «целую эпоху».

Напомним, Кикабидзе до самой смерти поддерживал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а в 2020 году от его партии «Единое национальное движение» певец стал депутатом парламента республики. После того как Россия вытеснила грузинскую армию, напавшую на Южную Осетию в 2008 году, актёр занял антироссийскую позицию.