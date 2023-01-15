Москва, 15 января, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Появление немецких танков на территории Российской Федерации может положить старт началу ядерной войны, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Официальный портал Забайкальский край Андрей Гурулёв

«Появление немецких танков на российской территории — краеугольный камень в любой войне. Как только сюда заедет Leopard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет», — констатировал Гурулёв в телеграм-канале.

Кроме того, добавил парламентарий, Британия поставит 12 танков Challenger-2, к этому надо серьёзно относиться, также поставят вертолеты AH-64 Apache.

«А стоит ли применять нам ядерное оружие? Чего нам стесняться, если мы говорим о нашей решимости в случае угрозы территории Российской Федерации, а танки Leopard будут ездить по России, по Херсонской и Запорожской областям, оккупированным нацистами. Кто мешает это сделать?» — задает вопрос Гурулёв.

«Начать с возобновления испытаний ядерного оружия? Если так, то как при Хрущеве сбросить кузькину мать на Новой Земле, чтобы вся земля содрогнулась. А второй раз надо бить уже по крышке гроба», — добавил парламентарий.

Он напомнил, что еще в 2022 году говорил о необходимости удара по Великобритании, причем не задействуя ядерную триаду, не трогая подводные силы с межконтинентальными баллистическими ракетами, шахтные или подвижные мобильные комплексы.

«Но надо чётко обозначить: ещё раз — и прилетит. Все предпосылки элементарно делаются. Ракеты подвешиваются на самолёты, это же видно, авиация рассредотачивается, а дальше всё, о чем разговор идёт», — резюмировал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что в ходе встречи глав минобороны стран, входящих в альянс, на авиабазе Рамштайн в Германии увеличится число желающих выделить новую военную помощь Киеву.

Польша хочет передать Украине немецкие танки Leopard 2, однако для этого необходимо соглашение Германии. Таким образом, на канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывается давление с требованием как можно быстрее принять решение.

При этом министерство обороны Великобритании опровергло статью газеты Mirror о поставках Киеву вертолетов Apache, сообщает телеканал Sky News.

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