Минск, 15 января, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Минск готов ответить на любые провокации и террористические угрозы, от кого бы они не исходили, в том числе от Украины. Об этом 15 января на телеканале СТВ заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

Наталия Федосенко/ТАСС Военнослужащие бригады специального назначения МВД Белоруссии

«На наших южных границах сейчас не очень спокойно <…> мы сохраняем выдержку и терпение, держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы», — сказал Муравейко.

Он сообщил, что в силовых ведомствах провели масштабные тренировки по реагированию на случаи терроризма. По словам замглавы Совбеза, учения прошли на высоком уровне, а командиры продемонстрировали понимание в этом направлении.

«Мы видим все действия, в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, всячески провоцируют», — отметил он.

Муравейко заявил, что в Белоруссии фиксируют все случаи провокации, ведут переговоры с украинскими пограничниками, но результатов не всегда получается достичь.

Напомним, в январе Служба безопасности Украины проводила «контрдиверсионные учения» на границе с Белоруссией.