Кабул, 15 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. В Афганистане состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова и посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел во временном правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Моттаки. В ходе встречи были обсуждены вопросы стабилизации обстановки в республике, а также вопросы безопасности. Об этом сообщило 15 января посольство России в Кабуле.

Сергей Бобылев/ТАСС Замир Кабулов

«Обсуждены вопросы региональной безопасности, а также проблематика стабилизации обстановки в Афганистане», — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

В ходе встречи Кабулов также поднимал вопросы борьбы с терроризмом и наркоторговлей и развития торгово-экономических связей. Шла речь и о планах на дальнейшие контакты и об установлении их графика.

Напомним, ранее Моттаки заявил, что в Афганистане рассчитывают на взаимодействие с Россией по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в налаживании двусторонних торговых отношений.