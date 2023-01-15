Минск, 15 января, 2023, 20:02 — ИА Регнум. На территории Белоруссии осенью текущего года состоятся учения Коллективных сил оперативного реагирования государств ― членов ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений. Об этом 15 января в интервью телеканалу СТВ сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

Нозим Каландаров/ТАСС Военные учения стран ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане

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Он уточнил, что из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести в Белоруссии.

«Это учения «Взаимодействие» коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» ― тыловых», ― пояснил Муравейко.

По его словам, все эти манёвры пройдут на территории республики в сентябре 2023 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Таджикистане завершились совместные учения «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развёртывания государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Центрально-Азиатского региона. Темой манёвров стала подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ. Практические действия учений отрабатывались на полигоне «Харбмайдон» недалеко от границы с Афганистаном.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в существующей на сегодняшний день ситуации Ереван не собирается проводить учений Организации Договора о коллективной безопасности в 2023 году. При этом ранее в Минобороны РФ сообщали о планах провести в текущем году в Армении совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023».