Нью-Дели, 15 января, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате авиакатастрофы в Непале. Он высказал слова сочувствия и поддержки семьям погибших в своем обращении, опубликованном 15 января в Twitter, отметив, что среди погибших были граждане Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Огорчен трагической авиакатастрофой в Непале, которая унесла драгоценные людские жизни, в том числе граждан Индии. В этот час скорби мои мысли и молитвы с семьями погибших», — написал Моди.

Напомним, самолет с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа рухнул 15 января в аэропорту Покхара в Непале. Крушение произошло сразу же после взлета. Среди погибших четверо граждан России, 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, два гражданина Южной Кореи, а также граждане Аргентины, Франции, Австралии и Ирландии.